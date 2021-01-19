Готовим котлеты из белокочанной капусты и без грамма мяса: бюджетный рецепт, который стоит записать

Мясные котлеты ничто не заменит, но когда нет возможности их приготовить, то такой рецепт очень выручает. Получается очень вкусно и продукты доступные.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – 700 г

Яйца – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Манная крупа – 70 г

Соль – 1 ч. л.

Укроп

Перец

Сливочное масло – 30 г

Подсолнечное масло – 80 мл

Как из капусты сделать вкусный пирог-омлет на сковороде, читайте здесь.

Как приготовить вкусные котлеты без мяса?

Лук мелко нарезать, обжарить на сливочном масле до золотистости.

Капусту нашинковать, проварить в кипящей воде примерно 7-10 минут. Затем слить воду, капусту отжать.

В остывшую капусту добавить обжаренный лук, яйца, манную крупу, специи, укроп (можно свежий или сухой). Все хорошо перемешать, оставить на 10 минут.

Затем сформовать котлеты и обжарить на растительном масле с двух сторон до красивого золотистого цвета. Если масса получится жидкой, можно добавить еще немного манки.

Подавать с соусом. Приятного аппетита!

Котлеты без мяса

Источник: 1 Минута