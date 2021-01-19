19.01.2021 23:48
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Готовим котлеты из белокочанной капусты и без грамма мяса: бюджетный рецепт, который стоит записать
Мясные котлеты ничто не заменит, но когда нет возможности их приготовить, то такой рецепт очень выручает. Получается очень вкусно и продукты доступные.
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста – 700 г
- Яйца – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Манная крупа – 70 г
- Соль – 1 ч. л.
- Укроп
- Перец
- Сливочное масло – 30 г
- Подсолнечное масло – 80 мл
Как приготовить вкусные котлеты без мяса?
Лук мелко нарезать, обжарить на сливочном масле до золотистости.
Капусту нашинковать, проварить в кипящей воде примерно 7-10 минут. Затем слить воду, капусту отжать.
В остывшую капусту добавить обжаренный лук, яйца, манную крупу, специи, укроп (можно свежий или сухой). Все хорошо перемешать, оставить на 10 минут.
Затем сформовать котлеты и обжарить на растительном масле с двух сторон до красивого золотистого цвета. Если масса получится жидкой, можно добавить еще немного манки.
Подавать с соусом. Приятного аппетита!
Котлеты без мяса
Источник: 1 Минута
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