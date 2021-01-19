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19.01.2021 23:48
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Готовим котлеты из белокочанной капусты и без грамма мяса: бюджетный рецепт, который стоит записать

Готовим котлеты из белокочанной капусты и без грамма мяса: бюджетный рецепт, который стоит записать

Мясные котлеты ничто не заменит, но когда нет возможности их приготовить, то такой рецепт очень выручает. Получается очень вкусно и продукты доступные.

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста – 700 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Манная крупа – 70 г
  • Соль – 1 ч. л.
  • Укроп
  • Перец
  • Сливочное масло – 30 г
  • Подсолнечное масло – 80 мл
Как из капусты сделать вкусный пирог-омлет на сковороде, читайте здесь.

Как приготовить вкусные котлеты без мяса?

Лук мелко нарезать, обжарить на сливочном масле до золотистости.

Капусту нашинковать, проварить в кипящей воде примерно 7-10 минут. Затем слить воду, капусту отжать.

В остывшую капусту добавить обжаренный лук, яйца, манную крупу, специи, укроп (можно свежий или сухой). Все хорошо перемешать, оставить на 10 минут.

Затем сформовать котлеты и обжарить на растительном масле с двух сторон до красивого золотистого цвета. Если масса получится жидкой, можно добавить еще немного манки.

Подавать с соусом. Приятного аппетита!

Готовим котлеты из белокочанной капусты и без грамма мяса: бюджетный рецепт, который стоит записать Котлеты без мяса

Источник: 1 Минута

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