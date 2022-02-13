Готовим шаурму дома: насыщенный вкус и аппетитный вид!

Что такое шаурма?

Вы наверняка пробовали шаурму, но люди, как правило, ее покупают на улице и в спешке едят, потому что куда-то спешат. Попробуйте приготовить шаурму дома по прилагаемому в этой статье видео рецепту. Вы удивитесь как это интересно и вкусно.

[caption id="attachment_221857" align="aligncenter" width="600"] Шаурма[/caption]

Шаурма представляет собой тонко нарезанные куски мяса, такие как курица, говядина, козлятина, баранина, а иногда и индейка, завернутые в большой кусок лепешки или лаваша, приготовленные на пару или подогретые.

В лаваш добавляют такие продукты, как хумус, тахини, соленые огурцы, овощи и даже картофель фри. Думайте о шаурме как о тако или буррито в ближневосточном стиле.

Как делают шаурму

Сырое мясо укладывают на большие вращающиеся конусы. Когда он вращается, мясо готовится за счет источника тепла, расположенного позади настоящего конуса.

Мясо медленно падает или тонко нарезается поваром большим ножом. Полное приготовление может занять несколько часов.

Сопровождение к шаурме

Шаурму часто подают с картофелем фри, салатами вроде табуле, фалафеля и просто так, чтобы быстро перекусить на ходу. В некоторых местах его подают отдельно, без лаваша или лепешки.

Нужна ли конусная башня для приготовления шаурмы дома?

Воспроизвести вкус настоящей шаурмы без башни очень сложно. Вы можете подойти очень близко, но все же есть то "что-то", чего не хватает!

Покупая мясо, старайтесь покупать курицу. Темное мясо (бедро) лучше всего подходит для шаурмы, но белое мясо тоже подойдет.

А теперь приготовьте шаурму по рецепту из прилагаемого видео.

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута