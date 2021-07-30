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Сегодня 18:50
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Греческий bouyiourdi – необычное и вкусное блюдо

Греческий bouyiourdi – необычное и вкусное блюдо

Хотите порадовать свою семью чем то новеньким. Ведь "старая" кухня домашняя приелась и наверное не вызывает такого аппетита.

Тогда этот рецепт для вас. Попробуйте приготовить для своих домашних и вы увидите, что на столе не останется ни одной порции. Гости также будут довольны! Можете готовить сразу несколько порций.

Ингредиенты

3 крупных спелых помидора

1 измельченный зубчик чеснока

200 г блок фета

1 большой мягкий зеленый перец чили или 1 нарезанный ломтиками зеленый перец

1 чайная ложка крупно нарезанных листьев орегано

4 столовые ложки оливкового масла

подогретый хлеб питта, для подачи

Греческий bouyiourdi – необычное и вкусное блюдо Греческий bouyiourdi

Метод

Шаг 1

Разрежьте 1 помидор посередине, затем отрежьте два ломтика от центра и отложите. Вычерпайте семена из оставшейся части помидора, затем натрите мякоть на терке, удаляя кожицу. Остальные помидоры очистите от семян и натрите на терке, затем смешайте натертую мякоть с чесноком. Приправить и выложить ложкой в форму для выпечки диаметром 16 см.

Шаг 2

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Уложите блок феты в чесночных помидорах, затем добавьте нарезанные помидоры, перец чили, орегано, оливковое масло и щепотку морской соли. Накройте блюдо и запекайте 15 минут, затем снимите крышку и запекайте еще 15 минут. Подавайте теплой с хлебом питта для макания.

Источник: 1 Минута

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