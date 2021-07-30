Греческий bouyiourdi – необычное и вкусное блюдо
Хотите порадовать свою семью чем то новеньким. Ведь "старая" кухня домашняя приелась и наверное не вызывает такого аппетита.
Тогда этот рецепт для вас. Попробуйте приготовить для своих домашних и вы увидите, что на столе не останется ни одной порции. Гости также будут довольны! Можете готовить сразу несколько порций.
Ингредиенты
3 крупных спелых помидора
1 измельченный зубчик чеснока
200 г блок фета
1 большой мягкий зеленый перец чили или 1 нарезанный ломтиками зеленый перец
1 чайная ложка крупно нарезанных листьев орегано
4 столовые ложки оливкового масла
подогретый хлеб питта, для подачи
Греческий bouyiourdi
Метод
Шаг 1
Разрежьте 1 помидор посередине, затем отрежьте два ломтика от центра и отложите. Вычерпайте семена из оставшейся части помидора, затем натрите мякоть на терке, удаляя кожицу. Остальные помидоры очистите от семян и натрите на терке, затем смешайте натертую мякоть с чесноком. Приправить и выложить ложкой в форму для выпечки диаметром 16 см.
Шаг 2
Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Уложите блок феты в чесночных помидорах, затем добавьте нарезанные помидоры, перец чили, орегано, оливковое масло и щепотку морской соли. Накройте блюдо и запекайте 15 минут, затем снимите крышку и запекайте еще 15 минут. Подавайте теплой с хлебом питта для макания.
Источник: 1 Минута