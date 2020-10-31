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Григорий и Кристина Решетник рассекретили пол будущего ребенка: ведущий «Холостяка» в счастливом ожидании

Григорий и Кристина Решетник рассекретили пол будущего ребенка: ведущий «Холостяка» в счастливом ожидании

Об очередной беременности пара объявила в июле, поделившись кадрами из трогательной семейной фотосессии. Уже тогда был заметен округлившийся животик жены шоумена.

Стоит сказать, что герои нашей сегодняшней статьи воспитывают двоих сыновей — семилетнего Ваню и трехлетнего Диму. Мальчики названы в честь дедушек.

Григорий и Кристина Решетник рассекретили пол будущего ребенка: ведущий «Холостяка» в счастливом ожидании
Семья Решетник

Не будет преувеличением сказать, что звездные родители заслуживают похвалы, ведь они обходятся без помощи няни. В одном из своих интервью Кристина рассказывала, что изредка им помогают ее мама и бабушка, но в общем и целом пара совершенно спокойно справляется самостоятельно.

Несмотря на то что у них уже два мальчика, Кристина мечтает о третьем сыночке, а вот Григорий заверяет, что будет одинаково сильно любить как сына, так и дочь.

Григорий и Кристина Решетник рассекретили пол будущего ребенка: ведущий «Холостяка» в счастливом ожидании
Кристина Решетник

Наконец спустя несколько месяцев ожидания в прошлом эфире ток-шоу «Как выйти замуж» Решетник объявил пол малыша, который появится на свет ближе к зиме — супруги снова ждут мальчика.

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