Григорий Решетник прокомментировал расставание Мишиной и Эллерта и назвал возможную причину раздора

Ксения Мишина стала первой украинской "Холостячкой". Среди 15 претендентов на ее сердце она выбрала юмориста Александра Эллерта. После финала шоу они съехались и начали жить вместе. Казалось, Александр и Ксения — идеальная пара. Они говорили о своей любви на публику и хотели пожениться и завести детей.

Ксения Мишина и Александр Эллерт в финале шоу Холостячка

Однако недавно Ксения сделала громкое заявление: они с Эллертом больше не пара. Причины раздора ни Ксения, ни Александр до этого времени так и не назвали.

"Сложно это прокомментировать. Я не виделся с Сашей и Ксюшей после того, как появилась информация об их расставании. Мне кажется, они слишком эмоциональны. Им бы стать более сдержанными. Но мне их пара очень нравилась. Поэтому до сих пор надеюсь, что Саша и Ксюша помирятся. Но если даже и расстались навсегда, что ж — такова жизнь. Думаю, у них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге и времени, проведенном вместе", — сказал Решетник в интервью.

Свое мнение по этому поводу высказал ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник. Он считает, что всему виной эмоциональность Ксении и Александра, сообщает издание " Факты ".

К слову, сейчас подходят к концу съемки второго сезона романтического шоу "Холостячка". Героиней второго сезона стала певица Злата Огневич. Известно, что за сердце Златы будут бороться не 15, а 25 мужчин.

Источник: 1 Минута