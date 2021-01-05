Григорий Решетник с женой и новорожденным сыном отдыхают в роскошном отеле за баснословные деньги

Семейство Решетников активно ведет социальные сети — именно там они впервые поделились радостной новостью о рождении третьего ребенка. В конце ноября 2020-го супруги стали многодетными родителями и теперь у них трое сыновей — старший Ваня, средний Дима и младший Саша.

Наконец после насыщенных съемок "Холостячки" у Григория появилось время на отдых, который он провел в окружении самых близких. Так, Новый год они с Кристиной и новорожденным сыночком встретили в Карпатах. Супруга шоумена рассказала, что Саша начал путешествовать раньше братьев:

"Предыдущие два раза мы отправлялись в путешествие по Украине, когда Ване и Диме было где-то полтора месяца. А в этот раз с Сашенькой мы поехали в горы, когда ему только месяц".

Скриншот из Instagram Кристины Решетник

Как опытная и многодетная мама, она считает, что чем ребенок младше, тем устраивать поездки проще, ведь нужно всего лишь менять подгузники — большую часть времени малыш спит и ест.

Что касается выбора места для зимнего отдыха, то судя по нескольким последним постам Кристины в Instagram, звездная семья остановилась в роскошном отеле Radisson Blu Resort Bukovel. Одна ночь на троих в номере категории Люкс обходится гостям в 36 тысяч гривен по данным Booking.

Скриншот из Instagram Кристины Решетник

За эти деньги Решетники получили включенный в стоимость завтрак, две спальни и гостиную, балкон с видом на горы, комфортную ванную комнату, туалетно-косметические принадлежности и прочие отельные атрибуты. Рейтинг у гостиницы довольно высокий — 9 из 10.

Источник: 1 Минута