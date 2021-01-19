Григорий Решетник с женой “уложили” новорожденного сына в 10 тысяч гривен: не стыдно и людям показать

Счастливые супруги не стали скрывать от поклонников радостную новость о пополнении. В конце ноября 2020-го у Решетников родился третий ребенок. Как бы фанатам не хотелось, чтобы это была девочка, у пары снова появился сын, которого они назвали Сашей. Также Кристина и Григорий воспитывают двоих старших сыновей — Ваню и Диму.

Семья Решетников в полном составе

Пока шоумен снимается в новых телепроектах, его жена развивает личный блог в Instagram, где у нее уже больше двухсот тысяч подписчиков. Не каждый ее пост посвящен детям, тем не менее, большая часть из них все же о воспитании. Впрочем, у Кристины есть чему поучиться, ведь она отлично справляется с мальчиками без помощи няни.

Григорий и Кристина Решетники в ожидании третьего ребенка

На этот раз супруга Решетника показала пеленальный комод и кроватку от украинского производителя "Верес", которыми они с Григорием обзавелись перед рождением Саши.

Редакция Одной минуты связалась с компанией, чтобы узнать, во сколько паре обошлась детская мебель — в общей сложности почти в 10 тысяч гривен, не считая постельного комплекта. По меркам звезд это довольно скромно, но при этом со вкусом.

Скриншот из Инстаграма Кристины Решетник

Свою публикацию Кристина сопроводила полезным советом для молодых родителей:

"Когда появился в семье наш первенец Ваня, я первый первый месяц падала с ног, не спала, постоянно что-то делала, чем-то занималась. Почему так? Никто не знает! Потому что на самом деле ребенок в первый месяц практически все время спит, хоть и неспокойно, но все равно спит. Задействованы тогда были все возле Вани — и бабушка, и Гриша. Когда уже сейчас третий ребенок, понимаешь главное правило — при любой возможности тоже отдыхай".

Источник: 1 Минута