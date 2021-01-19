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Григорий Решетник с женой “уложили” новорожденного сына в 10 тысяч гривен: не стыдно и людям показать

Григорий Решетник с женой “уложили” новорожденного сына в 10 тысяч гривен: не стыдно и людям показать

Счастливые супруги не стали скрывать от поклонников радостную новость о пополнении. В конце ноября 2020-го у Решетников родился третий ребенок. Как бы фанатам не хотелось, чтобы это была девочка, у пары снова появился сын, которого они назвали Сашей. Также Кристина и Григорий воспитывают двоих старших сыновей — Ваню и Диму.

Григорий Решетник с женой “уложили” новорожденного сына в 10 тысяч гривен: не стыдно и людям показать Семья Решетников в полном составе

Пока шоумен снимается в новых телепроектах, его жена развивает личный блог в Instagram, где у нее уже больше двухсот тысяч подписчиков. Не каждый ее пост посвящен детям, тем не менее, большая часть из них все же о воспитании. Впрочем, у Кристины есть чему поучиться, ведь она отлично справляется с мальчиками без помощи няни.

Григорий Решетник с женой “уложили” новорожденного сына в 10 тысяч гривен: не стыдно и людям показать Григорий и Кристина Решетники в ожидании третьего ребенка

На этот раз супруга Решетника показала пеленальный комод и кроватку от украинского производителя "Верес", которыми они с Григорием обзавелись перед рождением Саши.

Редакция Одной минуты связалась с компанией, чтобы узнать, во сколько паре обошлась детская мебель — в общей сложности почти в 10 тысяч гривен, не считая постельного комплекта. По меркам звезд это довольно скромно, но при этом со вкусом.

Григорий Решетник с женой “уложили” новорожденного сына в 10 тысяч гривен: не стыдно и людям показать Скриншот из Инстаграма Кристины Решетник

Свою публикацию Кристина сопроводила полезным советом для молодых родителей:

"Когда появился в семье наш первенец Ваня, я первый первый месяц падала с ног, не спала, постоянно что-то делала, чем-то занималась. Почему так? Никто не знает! Потому что на самом деле ребенок в первый месяц практически все время спит, хоть и неспокойно, но все равно спит. Задействованы тогда были все возле Вани — и бабушка, и Гриша. Когда уже сейчас третий ребенок, понимаешь главное правило — при любой возможности тоже отдыхай".

Источник: 1 Минута

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