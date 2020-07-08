Музыкант Сергей Шнуров решил возобновить работу группировки Ленинград, которая вернулась с новой видео работой.

Музыкальная группа Ленинград выпустила новый клип Фотосессия. Ролик появился на официальном YouTube-канале коллектива.

Трек исполнила вокалистка Ленинграда Виктория Кузьмина, которая и сыграла главную роль в клипе. В центре ролика оказалась модель plus size, которая спела о том, как девушки делают фото для Instagram и что они пишут в сети.

Также в клипе снялась блогер Наталья Давыдова, известная под именем Тетя Мотя. Она отметила, что сняться в клипе группы было ее давней мечтой.

Источник: korrespondent.net/

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