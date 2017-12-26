Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:53
Просмотров: 147

Группа "НЕАНГЕЛЫ" разделась в новом клипе "Это любовь" (фото, видео)

Популярный поп-дуэт выпустил видео на песню "Это любовь".

Группа НЕАНГЕЛЫ разделась в новом клипе Это любовь (фото, видео)

В новом видео "Неангелов" Слава и Виктория - роковые женщины. Режиссером видео стал Сергей Ткаченко.

"В каждом кадре - тотальный fashion для правильного настроения. Много блесток, объемные цветные шубы, кислотные парики и, по традиции, немного легкой эротики", - говорится в описании к клипу.

Группа НЕАНГЕЛЫ разделась в новом клипе Это любовь (фото, видео)

Одна из солисток группы Виктория в видео сначала появляется в нижнем белье, а потом вообще остается в одних трусах, при этом певицу измазали красками. В конце видео зрители увидят конфуз, который произошел со Славой во время съемок клипа.

Ниже видеоклип "Неангелов" на композицию "Это любовь".

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей


Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 