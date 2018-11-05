Группа Spice Girls воссоединится, но без одной участницы: детали

Легендарная поп-группа Spice Girls воссоединится для тура по Великобритании, который запланирован на лето 2019 года. Однако группа будет не в полном составе – одна из участниц Виктория Бекхэм не будет участвовать в концертах.

Об этом группа объявила в своем Twitter.

Одна из участниц Spice Girls Мелани Браун (Mel B) поделилась некоторыми деталями о воссоединении, пишет Yahoo!.

По ее словам, переговоры продолжались почти полгода. Браун надеялась, что Бекхэм все же передумает и присоединится к ней, Мел Си, Эмме Бантон и Джерри Хорнер на каком из шоу, однако она категорически отказалась.

Бекхэм решила не молчать и объяснила свою позицию.

"Я не присоединюсь к своим девушкам на сцене снова, но участие в Spice Girls было чрезвычайно важной частью моей жизни, и я желаю им много любви и веселья, когда они вернутся на сцену в следующем году. Я знаю, что они проведут удивительное шоу, а поклонники проведут прекрасно время", – написала она в Іnstagram.

Кто такие Spice Girls?Британская женская поп-группа Spice Girls была создана в 1994 году с участием Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джерри Холливелл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив распался.

Смотрите клип Spice Girls – Wannabe:

Источник: http://24tv.ua

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