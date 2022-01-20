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Группа "Тартак" распалась без Положинского

Группа Тартак распалась без Положинского

Участники группы "Тартак" объявили, что 20 января 2022-го официально завершают свою карьеру. Это произошло через два года после того, как из коллектива ушел Александр Положинский.

Последние два года украинская рэп-группа "Тартак" выступала в обновленном составе. Фронтмена Александра Положинского заменил певец Сергей Строян. Однако новой волны популярности не произошло, поэтому музыканты объявили о распаде.

Мы, музыканты "Тартака", сегодня официально завершаем свою работу в составе группы. Спасибо всем, кто поддерживал наши попытки удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути,
– говорится в заявлении артистов.

Напомним, 5 февраля 2020 года Александр Положинский объявил, что уходит из "Тартака". Певцу якобы тяжело далось это решение, поэтому он извинился перед коллегами и фанами, но причину не назвал.

Однако музыканты поспешили анонсировать радостную новость – они продолжают работать вместе! За два года в группе "Тартак" мужчины прекрасно сработались, поэтому готовят новый проект и дебютную песню.

"За почти два года существования "Тартака" в обновленном составе нам удалось создать настоящую коллективную синергию, и это дало вдохновение двигаться дальше", – говорится в заметке.

Гурт

Группа "Тартак" распалась / Фото из фейсбука коллектива

"Тартак"

Это украинская рэп-группа, основанная в Луцке в 1996 году. 24 года ее лидером был Александр Положинский, без него проект просуществовал всего два. В составе коллектива гитарист Антон Егоров, бас-гитарист Денис Левченко, барабанщик Ярослав Вильчик.

Первую волну популярности "Тартак" получил после победы на фестивале "Червона Рута". Тогда музыканты заявили о себе песнями "О-ля-ля", "Подаруй мені кохання" и "Божевільні танці" и быстро стали народными любимцами. За 26 лет группа выпустила 10 студийных альбомов и десятки хитов.

Полный текст публикации группы "Тартак":

Мы, музыканты "Тартака", сегодня официально завершаем свою работу в составе группы. Спасибо всем, кто поддерживал наши попытки удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути. Однако мы имеем и хорошую новость.

За почти два года существования "Тартака" в обновленном составе нам удалось создать настоящую коллективную синергию, и это дало вдохновение двигаться дальше. Совсем скоро выйдет в свет наш новый проект, над которым мы сейчас плодотворно работаем и уже не можем дождаться премьеры первой, дебютной работы. До встречи!

Источник: showbiz.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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