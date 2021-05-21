Запись вышла на канале группы в день рождения Позитива, который сейчас готовится к запуску сольного проекта.

Популярная украинская группа «Время и Стекло» выпустила свой прощальный концерт «Последний танец» на YouTube.

Шоу состоялось 30 октября в 2020 году в Киеве и стало для группы знаковым подведением итогов 10-летней эпохи. Завершить ее Надя и Позитив решили как настоящие музыканты — хиты «Время и Стекло» впервые прозвучали в новых аранжировках в сопровождении живого бэнда.

Было много горячих танцев, танго-пасодобль Нади и Позитива, латинские мотивы, фанк, немного бродвейских мюзиклов и игровых номеров, неожиданные коллаборации, музыкальные эксперименты и звездные гости — Потап и MONATIK.

Источник: newsyou.info/

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