Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:46
Просмотров: 67

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что не будет больше выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что не будет больше выступать в России

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе отказалась выступать с концертами в России после начала массовых протестов в Грузии, а также поддержала требование протестующих об отставке главы грузинского МВД. Свое заявление она опубликовала на странице в фейсбуке.

"Мое молчание не означает, что мне было что обдумать и решить, я с первой секунды чувствуют то, что и каждый из вас, увидев [депутата Госдумы Сергея] Гаврилова в кресле спикера [грузинского парламента]. Россия – оккупант, Путин – наш общий враг", – приводит перевод поста исполнительницы на русский язык издание "Грузия Online".

Накануне Катамадзе выступила с концертом в Москве на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве, за что подверглась резкой критике в Грузии. По словам певицы, это был тяжелейший концерт в ее жизни, а также, что на нем она объявила о приостановке своей концертной деятельности в России.

Многотысячные протесты в Грузии начались 20 июня после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих депутатов. Они блокировали трибуну, не позволив российской делегации вернуться в зал заседания. Российская делегация покинула здание в сопровождении охраны. После этого несколько тысяч человек пришли к зданию парламента в знак протеста.

​После столкновений полиция применила для разгона резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня разгон митинга завершился задержанием 305 человек, во время беспорядков пострадали не менее 240 человек, 80 из них – полицейские.

21 июня после массовых протестов в Тбилиси президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с начала июля, в то же время он не уточнил, до какого числа будет действовать запрет. Роспотребнадзор позже заявил о несоответствии стандартам качества грузинского вина и запретил к ввозу продукт нескольких производителей.

Источник: www.currenttime.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Владельцы ночного клуба «Юность» продают его из-за старости
Сегодня 10:23    54
Стало известно, какие отношения связывают Леди Гагу и Брэдли Купера
Сегодня 10:06    47
Масштабное наводнение в РФ: опубликовано новое видео
Сегодня 07:21    176
"Північний потік-2" хочуть побудувати в обхід територіальних вод Данії
30.06.2019 08:03    125
Волкер прокоментував пропозицію Росії "звільнити" українських моряків: "Це була пастка"
30.06.2019 06:32    292
На пляже в Северодвинске установили кабинки для переодевания выше пояса
29.06.2019 10:37    520
Російська пастка та наша відповідь (ДОКУМЕНТЫ)
29.06.2019 08:56    207
Россияне бегут из Венесуэлы или уходят в подполье?
29.06.2019 08:45    184
Український політв'язень Володимир Балух знову оголосив голодування: що саме вимагає
29.06.2019 07:37    112
С какой целью РФ может инспирировать «Херсонскую народную республику»
29.06.2019 07:04    290
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 