Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что не будет больше выступать в России

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе отказалась выступать с концертами в России после начала массовых протестов в Грузии, а также поддержала требование протестующих об отставке главы грузинского МВД. Свое заявление она опубликовала на странице в фейсбуке.

"Мое молчание не означает, что мне было что обдумать и решить, я с первой секунды чувствуют то, что и каждый из вас, увидев [депутата Госдумы Сергея] Гаврилова в кресле спикера [грузинского парламента]. Россия – оккупант, Путин – наш общий враг", – приводит перевод поста исполнительницы на русский язык издание "Грузия Online".

Накануне Катамадзе выступила с концертом в Москве на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве, за что подверглась резкой критике в Грузии. По словам певицы, это был тяжелейший концерт в ее жизни, а также, что на нем она объявила о приостановке своей концертной деятельности в России.

Многотысячные протесты в Грузии начались 20 июня после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих депутатов. Они блокировали трибуну, не позволив российской делегации вернуться в зал заседания. Российская делегация покинула здание в сопровождении охраны. После этого несколько тысяч человек пришли к зданию парламента в знак протеста.

​После столкновений полиция применила для разгона резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня разгон митинга завершился задержанием 305 человек, во время беспорядков пострадали не менее 240 человек, 80 из них – полицейские.

21 июня после массовых протестов в Тбилиси президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с начала июля, в то же время он не уточнил, до какого числа будет действовать запрет. Роспотребнадзор позже заявил о несоответствии стандартам качества грузинского вина и запретил к ввозу продукт нескольких производителей.

Источник: www.currenttime.tv

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