Guns N’Roses стали рекордсменами на YouTube (Видео)

Клип Guns N’Roses на песню Sweet Child O’ Mine установил рекорд на YouTube.

Клип американской группы Guns N’Roses на песню Sweet Child O’ Mine стал рекордсменом, первым набрав миллиард просмотров на YouTube среди вышедших в 80-е годы.

Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook.

Отметим, что Guns N’ Roses дебютировали в 1987 году на MTV с клипом Welcome to the Jungle, но именно Sweet Child O’ Mine принес группе популярность.

Музыканты уже не первый раз бьют рекорды YouTube. Ранее клип на сингл November Rain считался старейшим роликом на YouTube, который посмотрели миллиард человек, но недавно его сместил с пьедестала клип Bohemian Rhapsody группы Queen.

Источник: telegraf.com.ua

