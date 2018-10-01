Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак поженились

В минувшую субботу Гвинет Пэлтроу и ее возлюбленный продюсер Брэд Фэлчак стали мужем и женой.



Пара сделала все возможное, чтобы детали свадебной церемонии не стали достоянием общественности. И у них это получилось.



Папарацци так и не удалось поймать в свои объективы счастливых новобрачных, а соцсети до сих пор не запестрели кадрами с праздника. Однако репортерам все же удалось узнать некоторые подробности церемонии бракосочетания.



Церемония состоялась в субботу среди пышной зелени садов Амагансетта, особняка Гвинет Пэлтоу в Лонг-Айленде. Накануне здесь были установлены три белых шатра. Один предназначался для самой церемонии.



Второй - с двумя длинными столами, украшенными белыми цветами - для приема. А третий - поменьше - для персонала и продуктов. Угощения для гостей на свадьбу Гвинет завозили грузовиками. Одних ящикоав с шампанским папарацци насчитали не один десяток.



Несмотря на то, что у Пэлтром было предостаточно времени, чтобы основательно подготовиться к свадьбе, некоторые детали она оставила на самый последний момент. Например, незадолго до праздника актрису видели в Нью-Йорке в магазине нижнего белья, специализирущемся на свадебных аксессуарах.



Торжественной церемонии обмена супружескими клятвами предшествовала репетиция. Ее Пэлтроу и Фэлчак провели в особняке со седа актрисы Джерри Сайнфельда. На следующий день он в числе прочих гостей поздравлял молодеженов. Среди приглашенных также были замечены Роберт Дауни-младший со своей муж Гвинет Крис Мартин, с которым после расставания она сохранила теплые дружеские отношения, присутствовать на свадьбе не смог.

Источник: showdream.org

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