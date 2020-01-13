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Гвинет Пелтроу прокомментировала свой разрыв с Бредом Питтом

Гвинет Пелтроу прокомментировала свой разрыв с Бредом Питтом

Гвинет Пэлтроу, которая съехалась с мужем только через год после свадьбы, вспомнила, как переживала разрыв с Брэдом Питтом. Актеры встречались три года и собирались пожениться, однако вскоре после помолвки расстались.

В интервью для модного глянца Гвинет Пэлтроу поделилась воспоминаниями о временах, когда встречалась с Брэдом Питтом.

Рассматривая старые обложки со своим изображением, звезда фильмов Marvel комментировала каждую из них. Взяв в руки один из старых номеров журнала, датируется 1997-м годом, Гвинет сразу вспомнила о своем бывшем.

По ее словам, тот факт, что они с Брэдом расстались, выбил ее из колеи.

«Вот здесь, мне было 24 или 25. Мы как раз разорвали отношения с Брэдом Питтом, и я переживала и совсем не хотела ничего есть. Я была очень худой. Такие были у меня разочарование. Но фотография мне нравится», — прокомментировала Пэлтроу.

Добавим, что роман Гвинет Пэлтроу и Брэда Питта длился с 1994 по 1997 год. После расставания у актрисы были отношения с Беном Аффлеком, которые тоже длились три года. Сейчас Пэлтроу замужем на сценаристом и режиссером Брэдом Фелчаком, за которого вышла замуж в 2018 году.

Источник: rusjev.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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