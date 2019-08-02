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Харькочан приглашают на открытие выставки

Харькочан приглашают на открытие выставки

Открытие экспозиции Елены Щемур «Сад расписанных чудес» состоится 6 августа в 14:00.

Техника росписи Елены Щемур отличается своей оригинальностью и индивидуальной передачей цвета и текстуры, которые при этом не теряют связь с традиционной украинской декоративной росписью. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА.

Елена Щемур – художник-любитель и, одновременно, участница многих районных, областных и международных выставок-ярмарок. Сегодня в коллекции художницы около 300 работ, 48 из которых представлены на выставке «Сад расписанных чудес». Все они созданы в период с 2011 по 2019 гг. в любимом оформлении мастерицы – на черном фоне.

Вход – свободный.

Ранее сообщалось, харьковчан познакомят с культурой Бразилии.

Источник: objectiv.tv

Автор: Екатерина Курлат

Новости портала «Весь Харьков»

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