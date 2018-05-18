Харьковчан приглашают на арт-шоу

Арт-шоу в рамках акции "Ночь музеев" состоится в галерее My Gallery (ул.Свободы, 19/21) 19 мая. Об этом сообщили в галерее.

"My Gallery - единственное в городе заведение, которое традиционно проводит свою "Ночь музеев" без ограничений по времени. Это значит, что двери галереи открыты для гостей с началом рабочего дня – в 11.00, а закрываются с уходом последнего гостя", - отметили организаторы.

Арт-шоу начнется в 18.00 - художник на глазах у гостей с чистого холста напишет односеансную картину. После этого, в 19.00-20.00 начнется мастер-класс по живописи. Он будет длиться до тех пор, пока последний гость не завершит свою работу.

В период проведения "Ночи музеев 2018" в галерее будет проходить выставка живописи и графики "Мы", начавшаяся 30 апреля.

Источник: www.sq.com.ua

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