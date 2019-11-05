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Харьковчан приглашают на выставку культурного наследия Греции

Харьковчан приглашают на выставку культурного наследия Греции

Выставка «Нематериальное культурное наследие Греции» откроется 9 ноября в Харьковском национальном университете имени В.Н.Каразина.

По словам организаторов, в экспозиции представлены малоизвестные в Украине элементы греческой культуры, которые внесены в Национальный реестр нематериального культурного наследия Греции и Список нематериального культурного наследия человечества (ЮНЕСКО). Это характерные для определенных районов и населенных мест Греции народные танцы (транос, стиакос пидихтос, цаконийский танец), музыкальные и театральные жанры (ребетико, псалмопение, театр теней Карагиозис и пр.), хозяйственная деятельность и ремесла (резьба по мрамору на о. Тинос, технология строительства «всухую», искусство строительства деревянных судов, производство оливкового мыла, виноделие и пр.), народные праздники и обряды (весілля у Фівах, фестиваль в Сиррако, цаконийская панихида в Воскине, празднование Нового года) и др.

Посетители выставки смогут совершить виртуальное путешествие от о. Корфу до о. Хиос и от Эпира до Крита, от византийских традиций пения псалмов до народного творчества греков.

Напомним, мероприятие пройдет в рамках XIX сезона Дней греческой культуры в Харькове и 30-летия создания общественной организации «Харьковское городское общество греков «Гелиос». Выставка подготовлена Одесским филиалом Греческого фонда культуры.

Начало мероприятия – в 13:00.

Место проведения: пл. Свободы, 4 (Центральная научная библиотека ХНУ им. В.Н.Каразина, 8-й этаж, выставочный зал).

Источник: city.kharkov.ua

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