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Харьковчан приглашают посмотреть картины вышивальщиц

Харьковчан приглашают посмотреть картины вышивальщиц

Ежегодная выставка вышитых картин харьковского клуба «Успех» открылась в галерее “Бузок”.

Выставка будет работать до 27 августа в большом зале галереи, – сообщили в пресс-службе ХОГА.

На выставке представлены работы, выполненные в различных вышивальных техниках, как популярных (счетный крест, гладь), так и менее известных (вышивание лентами, комбинированные техники с бисером). Среди участников клуба есть разработчики авторских схем, ведь новые оригинальные вышивки вызывают наибольший интерес.

Харьковский клуб «Успех» был организован в мае 2011 года.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»

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