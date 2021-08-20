Сегодня 08:55
Просмотров: 159
Харьковчан приглашают посмотреть картины вышивальщиц
Ежегодная выставка вышитых картин харьковского клуба «Успех» открылась в галерее “Бузок”.
Выставка будет работать до 27 августа в большом зале галереи, – сообщили в пресс-службе ХОГА.
На выставке представлены работы, выполненные в различных вышивальных техниках, как популярных (счетный крест, гладь), так и менее известных (вышивание лентами, комбинированные техники с бисером). Среди участников клуба есть разработчики авторских схем, ведь новые оригинальные вышивки вызывают наибольший интерес.
Харьковский клуб «Успех» был организован в мае 2011 года.
Источник: objectiv.tv
Автор: Сергей Барков
Загрузка...