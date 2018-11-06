Сегодня 10:50
Просмотров: 89
Харьковчан просят помочь теплыми вещами для утепления вольеров в приюте для животных
Харьковчан просят приносить в приют теплые вещи для утепления вольеров для животных.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, КП «Центр обращения с животными» просит харьковчан приносить теплые вещи для утепления будок и вольеров обитателей приюта.
Все желающие могут принести старые матрацы, одеяла, пледы, покрывала, ненужные пальто и свитера, отметили в приюте.
Этими вещами сотрудники центра устилают холодный пол в вольерах и будках, чтобы животные не мерзли.
Вещи нужно привозить по адресу: пр. Гагарина, 358.
Загрузка...