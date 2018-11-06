Харьковчан просят помочь теплыми вещами для утепления вольеров в приюте для животных

Харьковчан просят приносить в приют теплые вещи для утепления вольеров для животных.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, КП «Центр обращения с животными» просит харьковчан приносить теплые вещи для утепления будок и вольеров обитателей приюта.

Все желающие могут принести старые матрацы, одеяла, пледы, покрывала, ненужные пальто и свитера, отметили в приюте.

Этими вещами сотрудники центра устилают холодный пол в вольерах и будках, чтобы животные не мерзли.

Вещи нужно привозить по адресу: пр. Гагарина, 358.

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