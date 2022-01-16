Харьковчан зовут посмотреть на новогодние открытки

В Харьковской библиотеке им. Станиславского проходит выставка новогодних и рождественских открыток. В экспозиции представлены работы, выполненные студентами Харьковской государственной академии дизайна и искусств за последние 30 лет, пишут "Харьковские известия".

Работы выполнены в тиражных графических техниках, таких как линогравюра, шелкография, офорт и литография. Всего в экспозиции выставки — 300 открыток. Выставка проводится в рамках 100-летия ХГАДИ.

Выставка будет работать до 19 января.

Харьковская библиотека им. Станиславского находится по адресу: пер. Инженерный, 1-А (ст. метро «Научная»). Время работы - вторник-воскресенье с 10:00 до 18:00.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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