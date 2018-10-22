Харьковчанам покажут уникальные автомобили

Выставка автомоторетротехники, посвященная Дню автомобилиста и дорожника, состоится на пл.Свободы в Харькове 27 октября (11.00-15.00).

Об этом сообщили в Харьковском техническом клубе "Самоходъ". Вход - свободный.

Сбор участников запланирован в 10.00 на пл. Конституции с последующим проездом по ул. Сумской в сопровождении полиции и зрителей.

Среди участников выставки будет разыгран приз зрительских симпатий.

Источник: sq.com.ua

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