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Харьковчанам предлагают экскурсию в прошлое

Харьковчанам предлагают экскурсию в прошлое

Экскурсию «50/50» на старинном трамвае сегодня, 26 сентября, первыми посетили члены Туристического совета.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, презентацию нового туристического маршрута приурочили ко Всемирному дню туризму и Дню туризма в Украине. 

Экскурсионный трамвай МТВ-82 отправился от Южного вокзала до Лесопарка и обратно. Название «50/50» создатели маршрута выбрали не случайно: Харьков был основан в 50-е годы XVI столетия, находится на 50-й параллели и именно  в 50-е годыбыл возрожден после Второй мировой войны и стал таким, каким мы знаем его сегодня. Участники экскурсии посмотрели на Харьков глазами его жителей тех лет – каким транспортом они пользовались, какие дома строили, как одевались, вспомнили «стиляг» и на обратном пути послушали музыку  того времени.

«Люди, уставшие от войны, включились в работу по возрождению Харькова, чтобы как можно быстрее вернутся к мирной жизни. В 50-е у нас появились Дом со шпилем, здание ЮЖД, планетарий, новый аэропорт, Зеркальная струя, Террасный сквер», - рассказала экскурсовод  Виктория Пугачева.

Харьковчанам, которые хотят побывать в прошлом и опробовать новый маршрут, нужно обратиться в туристический центр по адресу: пл. Свободы, 8.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: экскурсия

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