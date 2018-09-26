Харьковчанам предлагают экскурсию в прошлое

Экскурсию «50/50» на старинном трамвае сегодня, 26 сентября, первыми посетили члены Туристического совета.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, презентацию нового туристического маршрута приурочили ко Всемирному дню туризму и Дню туризма в Украине.

Экскурсионный трамвай МТВ-82 отправился от Южного вокзала до Лесопарка и обратно. Название «50/50» создатели маршрута выбрали не случайно: Харьков был основан в 50-е годы XVI столетия, находится на 50-й параллели и именно в 50-е годыбыл возрожден после Второй мировой войны и стал таким, каким мы знаем его сегодня. Участники экскурсии посмотрели на Харьков глазами его жителей тех лет – каким транспортом они пользовались, какие дома строили, как одевались, вспомнили «стиляг» и на обратном пути послушали музыку того времени.

«Люди, уставшие от войны, включились в работу по возрождению Харькова, чтобы как можно быстрее вернутся к мирной жизни. В 50-е у нас появились Дом со шпилем, здание ЮЖД, планетарий, новый аэропорт, Зеркальная струя, Террасный сквер», - рассказала экскурсовод Виктория Пугачева.

Харьковчанам, которые хотят побывать в прошлом и опробовать новый маршрут, нужно обратиться в туристический центр по адресу: пл. Свободы, 8.

Агентство Телевидения Новости