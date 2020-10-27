Харьковчанам предлагают посетить онлайн-выставку детских рисунков

Презентация онлайн-выставки творческих работ победителей Х Областного конкурса детского рисунка «Сияние Эллады» состоится 28 октября на страницах Харьковского художественного музея в социальных сетях.

В конкурсе приняли участие более 150 детей разных национальностей из художественных школ, арт-студий и творческих центров Харькова и области, а также участники общественной организации «Харьковское городское общество греков «Гелиос». Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Традиционно конкурс был посвящен государственному празднику Греческой Республики – Дню «Охи!». Тема в этом году – «Выдающиеся женщины-гречанки всех времен и их деяния». Творческие соревнования проходили в двух возрастных категориях: 6-10 лет и 11-16 лет.

Онлайн-выставка работ победителей конкурса будет экспонироваться на страницах «Facebook» и «Instagram» Харьковского художественного музея с 28 октября по 6 ноября 2020 года.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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