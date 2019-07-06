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Харьковчанам презентуют китайскую живопись

Харьковчанам презентуют китайскую живопись

Харьковский художественный музей приглашает на выставку китайской живописи "Поэзия кисти".

Открытие экспозиции - 8 июля в 13:00 (ул. Жен Мироносиц, 11).

Выставка представит зрителям творчество китайских художников-преподавателей Института изобразительного искусства Хуанганского педагогического университета.

На выставке представлена классическая китайская живопись и современная интерпретация старой традиции - пейзаж "Шань-Шуи" – "горы и воды" и живопись "Хуа-няо" – "цветы и птицы".

Источник: sq.com.ua

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