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Харьковчанам презентуют китайскую живопись
Харьковский художественный музей приглашает на выставку китайской живописи "Поэзия кисти".
Открытие экспозиции - 8 июля в 13:00 (ул. Жен Мироносиц, 11).
Выставка представит зрителям творчество китайских художников-преподавателей Института изобразительного искусства Хуанганского педагогического университета.
На выставке представлена классическая китайская живопись и современная интерпретация старой традиции - пейзаж "Шань-Шуи" – "горы и воды" и живопись "Хуа-няо" – "цветы и птицы".
Источник: sq.com.ua
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