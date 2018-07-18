Харьковчане хотят сохранить дом Сурукчи

Сегодня Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел онлайн-конференцию на своей странице в Фейсбук.

Харьковчане обратились к нему с просьбой сохранить историческое здание на улице Садовой(бывшая Чубаря), 7/9, известное в городе как дом Сурукчи.

Харьковчанка и общественный деятель Елена Рофе-Бекетова в своем видеообращении отметила, что пять лет назад здание продали частной фирме, которая обязалась сохранить архитектурную ценность, но сегодня дом Сурукчи фактически находится в плачевном состоянии.

Как сообщила Елена Рофе-Бекетова, стало известно, что здание уже перепродали другому собственнику.

«Можно ли повлиять на то, чтобы здания, интересные с точки зрения истории и архитектуры были сохранены для громады?", - спросила она у городского головы.

Отвечая на ее вопрос, Геннадий Кернес пообещал, что договоры купли-продажи данного здания истребуют и проверят обязательства по сохранению культурного наследия.

"Мы этим делом займемся", - пообещал Кернес.

Также мэр заверил, что все исторические здания в городе "будут сохранены и приукрашены".

Агентство Телевидения Новости