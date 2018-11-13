Харьковчане предлагают озеленять город хвойными деревьями - петиция

Харьковчане предлагают городским властям при озеленении Харькова высаживать в городе вечнозеленные (хвойные) деревья.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«В нашем городе листья опадают в конце октября, а появляются к концу апреля. Фактически полгода мы наблюдаем голые деревья, которые уныло выглядят, не освежают воздух и не останавливают ветер с пылью», - пишет автор петиции.

Как отмечает харьковчанин, хвойные деревья создают неповторимый аромат и выделяют фитонциды - вещества, которые уничтожают вредные микроорганизмы.

Автор петиции предлагает при высадке деревьев в городе чаще выбирать хвойные, ссылаясь на подобную практику озеленения в разных городах Украины, в частности, в Николаеве.

Сбор подписей стартовал вчера,12 ноября.

На данный момент данную инициативу поддержали более 50 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

Агентство Телевидения Новости