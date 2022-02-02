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02.02.2022 19:38
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Харьковчане присоединились к автопробегу памяти Скрябина

Харьковчане присоединились к автопробегу памяти Скрябина

Ровно 7 лет назад в ДТП трагически погиб украинский исполнитель Кузьма Скрябин. Традиционно, 2 февраля, в Украине проводят автопробег, посвящён памяти Кузьме. На мероприятие в Кривом Рогу присоединились и харьковчане.

Один из участников Дмитрий Харченко приехал на уникальном автомобиле, который приобрёл в память музыканта.

Машину искал несколько месяцев. Купил в конце 2020 году под проект путешествия по книге Кузьмы «Я, Побєда і Берлін». К Берлину планируем отправиться весной или летом по маршруту: Харьков — Киев — Львов — Краков — Вроцлав — Берлин. Всё это в поддержку творчества Героя Украины Кузьмы Скрябина.

Несколько десятков автомобилей приехали к месту, где произошла смертельная авария. Возле памятного знака участники положили цветы и запалили лампадки.

Харьковчане присоединились к автопробегу памяти Скрябина

Агентство Телевидения Новости

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