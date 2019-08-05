Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:57
Просмотров: 104

Харьковчане просят отремонтировать парк на Баварии - петиция

Харьковчане просят отремонтировать парк на Баварии - петиция

Харьковчане просят чиновников горсовета реконструировать парк в Новобаварском районе города.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте горсовета.

Речь в ней идет о небольшом парке, расположенном по улице Кибальчича в районе Филипповки.

Как пишет автор петиции Крикун Владислава Олеговна, парк требует капитального ремонта.

«Данный парк является единственным местом для отдыха с детьми на весь район. В парке нет ни одного фонаря, асфальт - только на центральной аллее, есть маленькая детская площадка, но ее не хватает для такого количества детей, которые там гуляют. Уборка мусора происходит крайне редко», - отмечает харьковчанка. 

Местные жители просят произвести капитальный ремонт, а именно:

- сделать освещение в парке;

- сделать дорожки для прогулок;

- увеличить детскую площадку; 

- увеличить количество урн. 

Сбор подписей под инициативой стартовал сегодня, 5 августа.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 