Харьковчане просят отремонтировать парк на Баварии - петиция

Харьковчане просят чиновников горсовета реконструировать парк в Новобаварском районе города.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте горсовета.

Речь в ней идет о небольшом парке, расположенном по улице Кибальчича в районе Филипповки.

Как пишет автор петиции Крикун Владислава Олеговна, парк требует капитального ремонта.

«Данный парк является единственным местом для отдыха с детьми на весь район. В парке нет ни одного фонаря, асфальт - только на центральной аллее, есть маленькая детская площадка, но ее не хватает для такого количества детей, которые там гуляют. Уборка мусора происходит крайне редко», - отмечает харьковчанка.

Местные жители просят произвести капитальный ремонт, а именно:

- сделать освещение в парке;

- сделать дорожки для прогулок;

- увеличить детскую площадку;

- увеличить количество урн.

Сбор подписей под инициативой стартовал сегодня, 5 августа.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей.

Агентство Телевидения Новости