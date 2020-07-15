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Харьковская библиотека им.Короленко возобновила обслуживание посетителей

Харьковская библиотека им.Короленко возобновила обслуживание посетителей

Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко сегодня, 15 июля, возобновляет обслуживание посетителей по летнему графику.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как отмечается, при посещении библиотеки читателям необходимо пройти температурный скрининг и иметь защитную маску и придерживаться социальной дистанции в 1,5 м.

Кроме того, все посетители учреждения будут обеспечены дезинфицирующими средствами.

Залы библиотеки им. Короленко с понедельника по среду работают с 11:00 до 19:00, с четверга по субботу - с 9:00 до 17:00, воскресенье - выходной.

Также в библиотеке отмечают, что с целью предотвращения скопления посетителей читатели могут воспользоваться информационно-библиотечными услугами в удаленном режиме.

 

Агентство Телевидения Новости

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