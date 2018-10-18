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Харьковские мишки готовятся к зимнему сну

Для девяти мишек харьковского зоопарка настала  пора активного поедания не только вкусных, но и полезных продуктов. Все для того, чтобы накопить достаточно жировых запасов на время  холодов. Осенний рацион косолапых в зоопарке можно назвать усиленным, рассказывает Жанна Сивуха. В него входит куча различных сезонных овощей и фруктов, таких как тыква, морковь и яблоки, но основными все же являются мясо, рыба и молочные продукты.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Сейчас  мишки очень активно наслаждаются осенними лучами солнца. Они любят много времени проводить на улице и чаще всего их можно застать за таким занятием, когда они царапают ствол дерева. Мишки поднимаются на задние лапы и стараются достать как можно выше.

Впрочем, как только сотрудники зоопарка заметят, что активность медведей снижается - начнут им готовить берлоги для сна. Обычно это происходит не раньше ноября, говорит Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

В условиях зоопарка сотрудники оборудуют вольеры большим количеством сена и соломы, из которых мишки и создают себе берлогу. И вот зимний сон медведей ни в коем случае нельзя называть спячкой, так как их жизнедеятельность  не останавливается, а просто снижается.

Так заключает пресс-секретарь, во время зимнего сна организм мишек экономно расходует жировые накопления до наступления весны, при этом животное не теряет бдительности, и его можно достаточно легко разбудить.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: зоопарк

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