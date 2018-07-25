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Харьковских детей отправили на сборы

Харьковских детей отправили на сборы

Впервые в Харьковской области работает всеукраинский лагерь для национальных скаутов «Летопись родной земли».

В лагере, который расположился на берегу Печенежского водохранилища, отдыхают почти полторы сотни детей от 6 до 11 лет из всех уголков Украины. Харьковщина принимает «Летопись родной земли» впервые – до этого лагерь разворачивали преимущественно в западной Украине и под Киевом. Продолжаются сборы 10 дней. Лагерь разделен на три подлагеря, в зависимости от возраста воспитанников. И в каждом из них дети изучают историю Украины в игровой форме.

– Игра построена так, что дети якобы путешествуют во времени. Они слушают информацию об определенных периодах в истории Украины, и каждый из них пытаются реконструировать. В частности, изготавливают атрибуты соответствующей эпохи. Например, если темой дня является основание Киева, – воспитанники строят город из конструктора или из подручных материалов. Если слушали легенды о короле Даниле, вся игра была посвящена именно событиям того времени, – рассказала воспитатель Ирина Маркевич.

Воспитанников лагеря учат мастерить из подручных материалов – ребята сами раскрашивают щиты, мастерят луки и стрелы, лошадей и т. д. Воспитатели учат детей прикладному искусству, в частности, технике нанесения орнамента – набивке. Также время было уделено изучению природных красителей и окраске ткани, созданию кукольного театра, куклы для которого дети сделали сами.

Кроме того, в лагере дети учатся грести, плавают, изучают картографию, украинские народные сказки, каждый день проходят квесты, различные спортивные игры.

– Всех в этом лагере объединяет любовь к родной земле. Мы стараемся развивать фантазию детей, и важна именно историческая тематика. Очень приятно, что этот лагерь открылся именно в Харьковской области, это настоящее признание того, что наш регион - украинский, что здесь безопасно, и нам это нужно. Многие из детей и воспитателей в нашей области – впервые, и у всех хорошие впечатления. Пообещали, что приедут сюда снова, – отметила Ирина Маркевич.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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