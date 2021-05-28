Харьковский "Политех" приглашает школьников на летние каникулы

НТУ «Харьковский политехнический институт» организовывает для школьников летние каникулы в стиле STEM.

Об этом сообщили в пресс-службе «политеха».

Так, в течение двух недель, с 7 по 18 июня, ребята смогут принять участие в научно-популярных мастер-классах, воркшопах и лабораторных работах, а также стать «студентами на один день» — посетить лекции и практики в вузе, пообщаться со студентами ХПИ.

Аббревиатура STEM расшифровывается как «Science, Technology, Engineering and Mathematics» — наука, технология, инженерия и математика. Эти направления лежат в основе этой методики образования. При этом данные дисциплины изучаются не отдельно, как обычно, а в комплексе. Ребенок не просто знакомится с новыми направлениями развития точных наук и инженерии, а и учится реализовывать изученное на практике.

Все мероприятия — бесплатные и будут проходить в очном и онлайн форматах.

Так, 07 – 11 июня — «Каникулы в стиле «STEMCamp School» (научно-популярные события: лабораторные работы, воркшопы, научные лектории и мастер-классы). Программа ориентирована на учащихся средних и старших классов.

Мероприятие будет проходить в помещении Электротехнического корпуса ХПИ. Начало в 10:00.

График и регистрация: http://bit.ly/STEMCamp21 (форма будет открыта 01.06.2021 г.).

14 – 18 июня будет проводиться «One Day University». Абитуриенты в формате онлайн смогут на один день стать студентами и посетить пары (1 лекция, 1 практика, встреча со студентами ХПИ).

Преподаватели раскроют школьникам суть специальности, покажут, что их ожидает в будущем, упростят выбор специальности, а также разрушат барьер между абитуриентами и студентами и развеют мифы о сложностях обучения.

Начало в 10:00. График и регистрация: http://bit.ly/OneDayKhPI-2021 (форма будет открыта 01.06.2021 г.).

Напомним, проект «Каникулы с Политехом» стартовал осенью 2017 года. Его организаторами и спикерами являются преподаватели, аспиранты, студенты разных кафедр НТУ «ХПИ». Главная идея проекта — показать естественные (химию, физику, математику и др.), социальные науки интересно, мотивировать детей заниматься наукой в будущем. Для этого лекторы используют STEM-подход в своих мероприятиях, позволяя участникам погружаться в научную среду, участвовать в практических демонстрациях, работать в командах.

Агентство Телевидения Новости