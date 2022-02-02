Харьковский сурок Тимка-III сделал прогноз на весну

В этом году весна в Украину придет по расписанию, но погода будет нестабильной. Такой прогноз на биостанции в Гайдарах Харьковской области дал сурок Тимка-III, сообщает «Суспильне».

«Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания», – рассказала научный сотрудник кафедры биологии Харьковского национального университета им. Каразина Надежда Токарская.

«Весна будет достаточно прохладной», – добавила она.

День сурка ежегодно отмечается 2 февраля. Особенно этот праздник любят в США и Канаде.

Люди наблюдают за маленьким животным и его поведением. Считается, что из его действий можно понять, скоро ли наступит весна.

В День сурка существуют две основные приметы:

животное не видит своей тени и спокойно выходит из норы – весна будет ранней;грызун в солнечный день видит свою тень, пугается и прячется в нору – придется зимовать еще шесть недель.

Напомним, что год назад сурок Тимка-III «предсказал» раннюю весну.

Тимка-II (отец Тимки-ІІІ) «предсказывал» погоду весной семь раз. В 2017 году, помимо прихода весны, он также «предсказал», что Европейский Союз предоставит Украине безвизовый режим.

Источник: Левый Берег

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