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Харьковский театр получил престижную награду

Харьковский театр получил престижную награду

Спектакль "Чевенгур" Харьковского государственного академического театра кукол им.Афанасьева получил гран-при среди спектаклей для взрослых.

Режиссер-постановщик Оксана Дмитриева отмечена дипломом "За лучшую режиссуру". Диплом "За лучшую мужскую роль" получил актер театра Геннадий Гуриненко.

Призы театр завоевал на ІІІ Киевском международном фестивале театров кукол. Он прошел с 5 по 9 октября. На фестиале показали 20 спектаклей из 18 стран мира.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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