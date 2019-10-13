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Харьковский театр получил престижную награду
Спектакль "Чевенгур" Харьковского государственного академического театра кукол им.Афанасьева получил гран-при среди спектаклей для взрослых.
Режиссер-постановщик Оксана Дмитриева отмечена дипломом "За лучшую режиссуру". Диплом "За лучшую мужскую роль" получил актер театра Геннадий Гуриненко.
Призы театр завоевал на ІІІ Киевском международном фестивале театров кукол. Он прошел с 5 по 9 октября. На фестиале показали 20 спектаклей из 18 стран мира.
Источник: sq.com.ua
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