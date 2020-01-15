Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:39
Просмотров: 108

Харьковскому историческому музею – 100 лет: гостей обещают удивить

Харьковскому историческому музею – 100 лет: гостей обещают удивить

Один из самых больших музеев Украины – Харьковский исторический музей имени Н. Ф. Сумцова – отметит 100-летний юбилей 21 января.

В честь юбилея для посетителей откроют три выставки: “Слобожане”, “Калейдоскоп музейных сокровищ в измерении времени”, а также “Традиции и просвещение”, – об этом корреспонденту МГ “Объектив” сообщили в пресс-центре Исторического музея.

Харьковскому историческому музею – 100 лет: гостей обещают удивить

Гостей обещают порадовать необычными интерактивными элементами, а также тем, что с 22 до 24 января музей можно будет посетить бесплатно.

Харьковскому историческому музею – 100 лет: гостей обещают удивить

Одна из новых выставок приурочена исследователю, чье имя носит музей. Итогом многолетней работы Николая Сумцова стала книга “Слобожане”. На выставке “Калейдоскоп музейных сокровищ в измерении времени” гостям покажут артефакты, которые дарили музею на протяжении всей его истории.

Посетителям представят оборудование, на котором мастера делали фотографии, получившие награды на выставках в Европе в конце XIX века, каминные часы, изготовленный во Франции во второй половине XVIII века. На выставке “Традиции и посвящение” гостям расскажут об истории самого музея.

Харьковскому историческому музею – 100 лет: гостей обещают удивить

В историческом музее отмечают, что для посетителей разработали культурную программу, которая сориентирована на получение обратной связи. Это будут некие “фишки”: интерактив из ХІХ века, “живые картины”. По мнению работников музея, обратная связь поможет им узнать предпочтения аудитории ради того, чтобы развивать заведение в дальнейшем.

Харьковскому историческому музею – 100 лет: гостей обещают удивить

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове нашли десятки объектов, в которых может повториться одесская трагедия
Сегодня 08:59    143
Харьковский вуз внедряет дистанционное образование
Сегодня 08:11    179
В «Харьковводоканале» назвали дедлайн для перезаключения договоров
Сегодня 07:52    284
Закрити чи на філію перетворити: як на Харківщині оптимізують малочисельні школи
Сегодня 07:24    94
В Харькове резко подорожали квартиры
Сегодня 06:56    503
В теплосетях прокомментировали изменение тарифов
Сегодня 06:30    405
Предприниматели «Барабашово» заключают договоры с городом
Сегодня 06:12    196
СБУ блокировала канал перевозки наркотиков из Европы в Харьков
14.01.2020 08:53    120
Катування в'язнів у Харкові: прокуратура відкрила кілька справ
14.01.2020 08:25    135
Полное внедрение системы «Е-ticket» обещают к марту
14.01.2020 07:28    384
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 