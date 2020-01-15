Харьковскому историческому музею – 100 лет: гостей обещают удивить

Один из самых больших музеев Украины – Харьковский исторический музей имени Н. Ф. Сумцова – отметит 100-летний юбилей 21 января.

В честь юбилея для посетителей откроют три выставки: “Слобожане”, “Калейдоскоп музейных сокровищ в измерении времени”, а также “Традиции и просвещение”, – об этом корреспонденту МГ “Объектив” сообщили в пресс-центре Исторического музея.

Гостей обещают порадовать необычными интерактивными элементами, а также тем, что с 22 до 24 января музей можно будет посетить бесплатно.

Одна из новых выставок приурочена исследователю, чье имя носит музей. Итогом многолетней работы Николая Сумцова стала книга “Слобожане”. На выставке “Калейдоскоп музейных сокровищ в измерении времени” гостям покажут артефакты, которые дарили музею на протяжении всей его истории.

Посетителям представят оборудование, на котором мастера делали фотографии, получившие награды на выставках в Европе в конце XIX века, каминные часы, изготовленный во Франции во второй половине XVIII века. На выставке “Традиции и посвящение” гостям расскажут об истории самого музея.

В историческом музее отмечают, что для посетителей разработали культурную программу, которая сориентирована на получение обратной связи. Это будут некие “фишки”: интерактив из ХІХ века, “живые картины”. По мнению работников музея, обратная связь поможет им узнать предпочтения аудитории ради того, чтобы развивать заведение в дальнейшем.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

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