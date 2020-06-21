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Харків приєднається до міжнародного дня музики

Харків приєднається до міжнародного дня музики

21 червня Україна приєднається до міжнародного Дня Музики — Fête de la musique: команди з Харкова та Львова зніматимуть живі виступи музикантів, які транслюватимуться на сторінку проєкту Make Music Day Україна.

Fête de la musique проходить по всьому світу 21 червня вже з 1982 року. У ньому беруть участь понад 110 країн і 450 міст. Це масштабна акція, під час якої музиканти грають просто неба, і кожен може приєднатися за своїм бажанням. Україна приєдналася до традиції в 2013 році: спочатку Львів, наступного року — Харків. Цього року ці команди об’єдналися, щоб свято музики відбулося, незважаючи на пандемію — в онлайні.

21 червня з 17:00 по 01:00 на сторінці Make Music Day Україна можна буде подивитися спільний ефір з Харкова та Львова або ж знайти посилання на окремі стріми з кожної локації, адже деякі виступи йтимуть паралельно.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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