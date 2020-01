Харків’янин Мстислав Чернов презентував свій дебютний роман "Часи сновидінь" під час відкриття виставки в Києві

З 24 січня по 14 лютого в арт-центрі Closer запрацювала медіа-машина. «Продукування снів або що пропонує сучасна медіа-машина» - це спільний проєкт-діалог, який ведуть протягом багатьох років відеожурналіст The Associated Press Мстислав Чернов і фотограф, представник третьої хвилі Харківської школи фотографії Ігор Чекачков. Відправна точка виставки - дебютний роман Мстислава Чернова «Часи сновидінь». Кураторкою виставки стала Катерина Носко.

Автори побудували всередині арт-центру Closer кімнату, в якій кожна з її чотирьох стін у форматі чотирьохканальної відео-проекції позначає сон. Всередині - ліжко, як найочевидніша форма взаємодії зі снами. Кожна зі стін втілює унікальний сон та складається в єдину відео-інсталяцію, яка створена з численних зйомок Мстислава Чернова та фотографій Ігора Чекачкова. До роботи увійшли відео з гарячих точок планети (Донбас, Сирія, Ірак), Революції Гідності, з особистого архіву. Ці кадри зняті у більш ніж 40 країнах світу. Виставка підбиває підсумки останніх шести років роботи Чернова як відеожурналіста The Associated Press.

Серія фотографій Ігора Чекачкова, чиї світлини публікували Forbes, National Geographic, The Guardian, Le Monde та інші міжнародні ЗМІ, має назву NA4JOPM8. Жорсткий диск з таким номером зламався, архів був знищений. Фотографії частково були відновлені, але кожна відтепер містить дефект зображення.

«Ми усі живемо у медіа-машині, яка постійно виробляє контент. Я хотів побудувати дещо, що символізує систему, в якій ми живемо, частиною якої є і я. Частиною медіа-машини стануть і глядачі, які робитимуть фото та відео всередині виставки та публікуватимуть їх у соцмережах. Кожен, хто увійде в середину нашої інсталяції, побачить щось своє. Мені цікаво, що саме», - розповідає про концепцію виставки харків’янин Мстислав Чернов.

«Тоталізація цифрової культури — одна із характеристик сучасності, про яку читаємо у статтях, слухаємо на публічних виступах, спостерігаємо у повсякденному житті. Дійсно, потік зображень повсюди, він визначає тенденції та смаки, впливає на зміни політичних режимів. ЗМІ конструюють реальності, що здатні вирішувати хід історії. Виставка є камерною реакцією на це становище», – підкреслює кураторка виставки Катерина Носко у своєму тексті-супроводі.

«Лише на відкриття виставки прийшло понад 300 осіб. Серед відвідувачів - не лише професійні телевізійники та фотографи, але й представники художньої спільноти та креативних індустрій, студенти, переселенці, - всі хто цікавиться сучасністю» - розповідає кураторка арт-галереї Closer Дар’я Шевцова.

«Глядачеві запропоновано небезпечно концентровану красу, жах та біль людей, звичне життя яких стерла війна. Тисячі найкрасивіших та найтрагічніших кадрів, знятих журналістом Associated Press Мстиславом Черговим на Близькому Сході, у Європі та у східній Україні. Тисячі кількасекундних фрагментів життів невигаданих людей. Сповнених боротьбою та стражданнями», - ділиться враженнями про виставку журналіст та громадський активіст Костянтин Реуцький.

Виставка у арт-центрі Closer (вул. Нижньоюрківська, 31) працюватиме із вівторка по суботу, з 12:00 до 20:00. Вхід – вільний.

Під час відкриття виставки було презентовано дебютний роман Мстислава Чернова «Часи сновидінь»

Мстислав Чернов працював над твором 8 років. Роман «Часи сновидінь» побудований на чотирьох сюжетних лініях. Він починається з подій російсько-української війни та веде далеко за її межі: до Італії, Чехії та Гімалаїв.

Ігор Степурін, засновник видавництва «Саміт –книга», розповідає, що роман Мстислава – нове явище в українській літературі на воєнну тематику:

«Я гадав, що тема війни закрита і вже не буде цікава читачу. Але я почав читати роман і зрозумів, що цією роботою можна завершувати цикл воєнних творів, адже книга дуже глибока. Я прочитав перші 50 сторінок роману Мстислава і віддав одразу книгу редакторам, і ми дійшли згоди, що роман треба публікувати. І вже потім я познайомився із самим автором».

Довідка

Мстислав Чернов — український письменник, художник і міжнародний журналіст американської агенції новин The Associated Press. Автор роману «Часи сновидінь» і артінсталяцій у публічному просторі. Міжнародну кар’єру журналіста почав під час протестів на площі Таксим у Стамбулі. Працював оператором під час військових і соціально-політичних конфліктів у Іраку, Сирії, секторі Газа, Франції, Гонконгу та в Україні. Був поранений у 2014 році на Майдані Незалежності в Києві під час Революції Гідності. Працює з темами військових, соціальних конфліктів, медицини, міграційної та глобальної кліматичної кризи.

Його фотографії публікували The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Independent, The Daily Telegraph, Le Monde, Die Zeit, BBC, Forbes, Vice news, The Wall Street Journal, The Daily Mail, Deutsche Welle, Pulitzer Center, Cosmos photo agency, Business Insider, Forbes Україна. Відео виходили на каналах BBC, CNN, Al Jazeera, EuroNews, Sky News, Fox News Channel, Rai News 24 та інших.

Живе та працює в Німеччині. На постійній основі співпрацює з The Associated Press.

Двічі переможець і двічі фіналіст премії Royal Television Society, переможець конкурсу APME, фіналіст Rory Peck Awards, Livingston Awards.

Тричі переможець конкурсу «Фотограф року 2014» (Україна) в категоріях «Репортаж» і «Документальна фотографія».

Засновник і директор ГО «Українська асоціація професійних фотографів» УАПФ.

Ігор Чекачков — фотограф, педагог, живе і працює у Харкові. Починавши як фотожурналіст, згодом, знайшов себе в області художньої фотографії. Його роботи були опубліковані у Forbes, National Geographic, The Guardian, Le Monde, Wirtschafts Wochesince, Bird In Flight та інших. Основний фокус його художній практики визначається питаннями його сприйняття візуальної мови: де закінчується особистий простір і починається спільний?

Його роботи були представлені на численних виставках і фестивалях, серед яких: La Quitreme Image (Париж), Galerie Claude Samuel (Париж), Ukrainian Museum (Нью-Йорк, Ukrainian Cultural Centre (Лос Анджелес), Фестиваль Odessa // Batumi, Hybrid festival (Мадрид) та ін. У 2017 заснував Chekachkov Photo Academy у Харкові.

Катерина Носко — мистецтвознавиця, незалежна дослідниця, кураторка освітніх програм та виставок. Співзасновниця та головна редакторка видавництва IST Publishing, авторка текстів про сучасне мистецтво та культуру, книговидання, співавторка книжки про українські виставкові проєкти з 1980-х років «Де кураторство» (2017).

Кураторка та координаторка Форуму Нової Освіти у рамках фестивалю «Арсенал Ідей» (Київ, 2017), галереї сучасного мистецтва MASLO (2017 – 2018). Кураторка освітньої програми фестивалю анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM. Серед реалізованих проєктів: «Тіні забутих предків» (Мистецький Арсенал, Палац мистецтв, 2016), «Дитинство художника» (Мистецький Арсенал, 2017, Aza Nizi Maza, 2019).

Активно бере участь в організації некомерційних освітніх проєктів, публічних дискусіях, міжнародних стажуваннях та програмах у полі книговидавництва.

