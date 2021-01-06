Харківські Урбан-парки та Саржин Яр увійшли до 15 найкращих урбаністичних проєктів десятиліття в Україні

Український журнал «Хмарочос», який спеціалізується на урбаністиці й архітектурі, оприлюднив перелік 15 найкращих урбаністичних проєктів десятиліття в Україні. До нього увійшли 15 «муніципальних проєктів з різних міст України, які стали втіленням нового погляду на комфортне середовище та прикладом для подальших змін вже у 2020-х роках». Найбільше — зі Львову. Але є й два харківські: Урбан-парки та Саржин Яр. Урбан-парки, яких вже три у Харкові, стали єдиним проєктом вуличних культур у переліку. Співавтор їх концепцій і співзасновник «Центру вуличних культур» Єгор Матюхін вважає, що включення у рейтинг стало логічним підсумком 5-річної праці над новим сприйняттям вуличної культури у містах України.

Займаються розробкою концепцій Урбан-парків та їх втіленням ГО «Центр вуличних культур» та ГО «Міські реформи». Кожний урбан-парк складається з різних за напрямом зон: корти для стрітболу й вуличного футболу, паркур-траса, скейт-парк, памп-трек, майданчик для воркауту. І тому до розробки концепції парку, окрім архітекторів й урбаністів, долучалися представники відповідних видів вуличної культури.

До початку робіт автори проєкту, за словами Єгора Матюхіна, проводять цілісне урбаністичне дослідження міста з фокусом на публічні простори та потенційні локації для розвитку вуличного спорту і дозвілля, виявляють запит від містян. досліджують міські комьюніті, контролюють виконання робіт підрядниками.

Зараз у Харкові працюють три урбан-парки: на бульварі Юр’єва, у Молодіжному парку і Холодногірському сквері. У 2021 році планується відкриття трьох урбан-парків: у парку Перемоги та на перетині вулиці Героїв Праці й проспекту Тракторобудівників. Ще один урбан-парк планують відкрити на території школи №11 (Немишлянський район Харкова) — у розробці проєкту брали участь учні й учителі школи.

«Наші урбан-парки у цьому рейтингу — єдині представники вуличної культури, а також один з небагатьох проєктів, у створенні якого активну участь бере комьюніті — тобто, люди, які будуть цим користуватися, — пояснює Єгор Матюхін. — Цей принцип — працювати разом з комьюніті — виправдовується кожного разу. Тому ми хочемо залучати представників вуличної культури по всій Україні до перетворень власних міст і містечок. У новому десятиріччі вулична культура має стати невід’ємною частиною міського життя».

Зараз ГО «Центр вуличних культур» разом з Українським культурним фондом проводять перший в Україні конкурс ідей проєктів вуличної культури. Загальний бюджет лоту в 10 млн грн буде розподілений між найкращими ідеями з усієї країни (від 100 тис. до 700 тис. грн на один проєкт). Формати можуть бути різними: від відеороликів та графіті до фестивалей і концертів вуличних культур або ж урбан-парків. Організатори чекають онлайн-заявок від представників вуличних культур до 15 січня.

У переліку “Хмарочоса” також згадуються проєкти з міст Вінниця, Дніпро, Житомир, Івано-Франківськ, Київ, Львів, Тернопіль, Черкаси.

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