Харківська облрада звертатиметься до ХОВА з проханням дозволити працювати театрам

Харківська облрада звертатиметься до військової адміністрації з проханням дозволити проведення у Харкові концертів та вистав. Про це повідомила голова облради Тетяна Єгорова-Луценко.

Театри, які мають бомбосховища чи укриття, мають працювати, зазначила голова облради.

«З цим питанням звертатимемось до Харківської обласної військової адміністрації. Звісно, мають бути враховані всі заходи безпеки, зокрема, можлива кількість людей, присутніх на виставах, та інші.

Ми не повинні допустити, щоб наші заклади взагалі припинили існування. Акторський склад значно зменшився, і ми не можемо допустити ризик знищення сфери культури у регіоні.

Робота театрів – це не тільки надпотужна психологічна терапія для наших людей, але й символ того, що життя не зупинилось, воно триває і триватиме й надалі», йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 квітня в ХОВА повідомили про затвердження переліку безпечних місць, в яких рекомендується проводити масові заходи. Таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Харківської області 28 березня. Термін його виконання встановлений на період дії правового режиму воєнного стану в Україні

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