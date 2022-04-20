Харківська студія «Старий Цирк» виступила на відомому міжнародному цирковому фестивалі

Дитяча циркова студія «Старий Цирк» взяла участь у найпрестижнішому міжнародному цирковому фестивалі Festival International du Cirque de Monte-Carlo в Монте-Карло. У своїх постановках юні артисти розповідали про Україну та її захисників.

Дітей прийняв Театр Принцеси Грейс. На шоу були присутні Принцеса Стефані, наслідний принц Жак, принцеса Габріела, міс Полін Дюкруе та міс Каміла Готтліб.

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