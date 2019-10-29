Харківський оркестр запрошує дітей взяти участь у новому шоу

Симфонічний оркестр «Слобожанський» готує інтерактивне оркестрове шоу для дітей.

Концерт пройде у незвичайній інтерактивній формі, а його головними учасниками стануть юні глядачі. Прямо в залі діти зможуть освоїти навички диригування і вгадати який композитор написав той чи інший твір.

Активні учасники отримають подарунки, найенергійніші разом з оркестром проведуть репетицію на барабані, шейкері і тамбурині. Також, усі бажаючі зможуть сфотографуватися з оркестром, музичними інструментами і диригентом.

“Ця концертна програма підготує юних слухачів до знайомства з більш академічним репертуаром в майбутньому. Зруйнує міф, що класична і оркестрова музика нудна, познайомить з симфонічним оркестром, продемонструє його роль в сучасному кінематографі, комп’ютерних іграх та інших видах мистецтва”, – розповідають організатори.

За словами організаторів заходу, в Україні немає аналогів такому шоу.

Відбудеться захід у Будинку Алчевських 31 жовтня і 1 листопада.

Источник: x-vymir.com

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