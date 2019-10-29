Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:10
Просмотров: 54

Харківський оркестр запрошує дітей взяти участь у новому шоу

Харківський оркестр запрошує дітей взяти участь у новому шоу

Симфонічний оркестр «Слобожанський» готує інтерактивне оркестрове шоу для дітей.

Концерт пройде у незвичайній інтерактивній формі, а його головними учасниками стануть юні глядачі. Прямо в залі діти зможуть освоїти навички диригування і вгадати який композитор написав той чи інший твір.

Активні учасники отримають подарунки, найенергійніші разом з оркестром проведуть репетицію на барабані, шейкері і тамбурині. Також, усі бажаючі зможуть сфотографуватися з оркестром, музичними інструментами і диригентом.

Харківський оркестр запрошує дітей взяти участь у новому шоу

“Ця концертна програма підготує юних слухачів до знайомства з більш академічним репертуаром в майбутньому. Зруйнує міф, що класична і оркестрова музика нудна, познайомить з симфонічним оркестром, продемонструє його роль в сучасному кінематографі, комп’ютерних іграх та інших видах мистецтва”, – розповідають організатори.

За словами організаторів заходу, в Україні немає аналогів такому шоу.

Відбудеться захід у Будинку Алчевських 31 жовтня і 1 листопада.

Источник: x-vymir.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: дети, музыка

Читайте ещё:

Дразнилки и считалки: английский сленг для самых маленьких
Сегодня 11:37    190
В Україні створять електронну бібліотеку для дітей
Сегодня 10:26    106
В Центре обращения с животными подвели итоги конкурса детского рисунка
Сегодня 08:23    81
Эпатажная Maruv анонсировала новый мистический альбом
28.10.2019 10:27    173
Оля Полякова поразила сеть откровенным фото
28.10.2019 00:37    1137
Школьники смогут бесплатно путешествовать по Украине
27.10.2019 07:50    544
Рождественская комедия "Пусть идет снег": Netflix опубликовал первый романтический трейлер
25.10.2019 00:48    191
На Салтовке дети надели балаклавы и пошли грабить
24.10.2019 06:12    886
Костюмы на Хеллоуин 2019 для детей: какой наряд выбрать
23.10.2019 10:36    689
Хочу в Open Kids: кто прошел в суперфинал проекта
23.10.2019 10:26    152
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 