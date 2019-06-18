Харківський «Замок» і «Гамлет» у ГРІ за театральний Оскар

Експертна рада Другого всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА відвідала Харків. Театрознавці переглянули виставу Харківського державного академічного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка – «Замок» та виставу Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва – «Гамлет». Обидві вистави увійшли до лонг-листа фестивалю. «Замок» бореться за перемогу в номінації «За найкращу виставу камерної сцени», а «Гамлет» - в номінації «За найкращу пошуково-експериментальну виставу».

Усього цьогоріч на адресу Національної спілки театральних діячів України - засновника і організатора проекту – надійшло 83 заявки від різних за форматом роботи і формою власності театральних колективів країни. З них експерти відібрали 30 кращих, які і продовжують боротися за український театральний Оскар у 6 загальних та 6 індивідуальних номінаціях.

Наразі експерти подорожують містами України і переглянуть постановки наживо, аби в сформувати шорт-лист з 12 вистав. Імена щасливчиків будуть оприлюднені в Києві 5 липня. І, можливо, харківські колективи будуть серед них.

Ганна Веселовська, театрознавець, доктор мистецтвознавства, член експертної ради фестивалю-премії поділилася враженнями від перегляду харківського «Гамлета»: «Гамлети блукають Україною. Вони час від часу виникають то в Одесі, то в Києві, то у Львові, то в Івано-Франківську. У Харкові Гамлет з’явився у театрі ляльок ім. В. Афанасьєва, завдячуючи зусиллями режисерки Оксани Дмитрієвої, художниці-постановниці Наталі Денисової й чималої кількості акторів та майстерно виготовлених й технічно довершених ляльок.

Після «Їжачка в тумані» – однієї з перших харківських вистав Дмитрієвої–Денисової, що наробила чимало розголосу в театральних колах і змусила дорослих йти на дитячі вистави, не стільки виконуючи свій батьківський обов’язок, скільки аби зазирнути у власне дитинство, шекспірівський Гамлет мусив таки бути реінкарнованим цими майстринями. Адже Гамлет і Їжачок явно схожі. Порівняйте: обоє істоти мрійливі та депресивні, обоє блукають, щось шукають, обоє зустрічають примар. Словом, сюжети подібні, принципова відмінність хіба що у фіналі. У «Гамлеті» під кінець відбувається лицарський турнір без правил з отруйними шпагами і отруйним вином. Ця сцена, де всі гинуть, зіграна маріонетками – виглядає і символічно і феєрично. Не віриться, що ляльки ТАК МОЖУТЬ. І на це варто подивитися».

Анна Липківська, театрознавець, кандидат мистецтвознавства, голова Експертної ради ГРИ про відвідини театрального Харкова: «Завжди приємно, коли до ГРИ долучаються потужні театри-«мастодонти» – з історією, авторитетом. Так відбулося цьогоріч із Одеськими оперою та театром Василька, Київським театром драми і комедії… І – з Харківським театром ім. Т. Шевченка: не просто серед учасників, але і вже у лонг-листі (номінація «камерна сцена») маємо його «Замок» за Ф. Кафкою.

Власне, така репрезентація театру є цілком закономірною: постановник вистави Олександр Ковшун – головний тамтешній збудник спокою та «енерджайзер». Ексклюзивний матеріал, енергійний, почасти екстремальний підхід до звичних речей (ще одна прем’єра 2017 року, яку б театр теж міг висунути, – «Любов» за малорепертуарною п’єсою М. Кропивницького «Де зерно, там і полова» на великій сцені), непосидючість і жага подорожей на найрізноманітніші заходи та фестивалі – все це «закручує» саме він.

Решту – власне художню вартісність вистави – нехай оцінюють колеги-експерти. Я ж хочу наголосити на іншому. У 2022 році ми відзначатимемо епохальну для вітчизняного театру дату – 100-ліття Курбасового «Березолю». Час ніби ще є, але насправді його не так уже і багато. Театр Франка, у якого такий ювілей у 2020-му, вже активно готується – зокрема, коштом УКФ невдовзі вийде монографія про його історію.

У випадку з «Березолем» все складніше й потребує більших зусиль. Лунають ідеї щодо повернення первісної назви – замість затертого та масового «імені Шевченка», щодо відцифровування матеріалів музею, написання монографії (найкраще – колективної, науковий ресурс є)…Та й сам театр треба було б, м’яко кажучи, дещо підновити. Але він наразі мовчить – принаймні, жодних планів не анонсує. Між тим його стан та історія – це, без перебільшення, національне надбання. Треба щось робити, панове».

Фінал фестивалю-премії ГРА проходитиме у листопаді в Києві. Глядачі теж зможуть долучитися до фестивального руху і переглянути вистави-фіналісти на різних театральних майданчиках столиці. Заключний акорд – оголошення переможців міжнародним журі. Найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар буде нагороджено Дипломом лауреата та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проекту.

Прес-служба фестивалю

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