Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:52
Просмотров: 42

HBO Max і CNN зняли документальний фільм про отруєння Навального

HBO Max і CNN зняли документальний фільм про отруєння Навального

Компанії HBO Max та CNN Films зняли документальний фільм про отруєння російського політика Олексія Навального. Про це повідомляє Кий-інфо з покликанням на Deadline.

У документальному трилері “Навальний” розповідається про отруєння опозиційного політика, його лікування, повернення до Росії та арешт.

Режисером стрічки виступив канадський документаліст Деніел Роер. Він назвав фільм “неймовірною історією однієї людини та її боротьби з авторитарним режимом”.

У своєму Інстаграмі Навальний писав, що світова прем’єра відбудеться “ось-ось”.

“І насправді ще у лікарні ми вирішили: все, що відбувається – “Новачок”, отруєння, лікарня, охорона – надто дико, щоб це не знімати. І хоч я терпіти не можу формат “ви робіть, що планували, займайтеся своїми справами, а ми просто ходитимемо з камерою та зніматимемо”, вирішив, що варто спробувати. Юля (дружина – ред.) зітхнула і теж погодилася. Дітям подітися було нікуди”, – йдеться у пості Олексія.

Фільм покажуть на стрімінговому сервісі HBO Max, також він транслюватиметься на телеканалі CNN у Північній Америці.

Як відомо, російський опозиційний політик Олексій Навальний боровся з корупцією та режимом Володимира Путіна, що коштувало йому волі та майже позбавило життя.

20 серпня 2020 року Навального було отруєно, після чого його доправили в берлінську клініку “Шаріте”, де він пройшов курс лікування. Опозиціонер повернувся до Росії в січні 2021 року, де його негайно заарештували та засудили до двох з половиною років позбавлення волі.

У грудні у Страсбурзі під час пленарного засідання Європейського парламенту відбулася урочиста церемонія вручення премії за свободу думок, яку цього року отримав російський опозиційний політик Олексій Навальний. Премію отримала його донька Дарія Навальна.

Источник: kyiinfo.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У церемонії вручення премії "Оскар" вперше за три роки буде ведучий
13.01.2022 11:26    220
Що подивитися морозними вечорами: добірка міні-серіалів від Ганни Жижі
13.01.2022 11:16    250
Зірка "Доктора Хауса" зіграє в новому серіалі для Netflix
13.01.2022 11:06    173
Вперше в історії трансгендерна акторка здобула нагороду "Золотий глобус"
13.01.2022 10:46    210
Вышел трейлер мультфильма «Ледниковый период: Приключения Бака»
05.01.2022 10:10    354
Киану Ривз сыграет в новом сериале Hulu «Дьявол в белом городе»
04.01.2022 16:04    445
Виконавець ролі Джеймса Бонда отримав лицарський орден
03.01.2022 09:22    375
Найочікуваніші українські прем’єри 2022 року, які варто дивитися всією сім’єю: ефектний шоуріл
29.12.2021 09:58    485
Том Круз, Скарлетт Йоганссон, Алек Болдвін: найгучніші скандали світу кіно у 2021 році
29.12.2021 09:18    474
"Повернення у Гоґвортс": у мережі з'явилися кадри новорічного спецвипуску
29.12.2021 09:08    376
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 