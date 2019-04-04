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Хит сезона: модная стрижка, которая идет всем женщинам

Хит сезона: модная стрижка, которая идет всем женщинам

Мы регулярно знакомим тебя с бьюти-трендами: начиная от новинок и заканчивая идеями для окрашивания волос. Тем не менее, мода меняется, а некоторые стрижки и оттенки остаются актуальными всегда. Сегодня, на примере звезд, покажем, какая прическа идет без исключения всем и выглядит неизменно стильно. Речь, как несложно догадаться по первому фото, об удлиненном бобе и вариациях на его тему. Весной-2019 стоит выбирать объемный, взъерошенный боб, как у Люси Бойнтон, Кати Сильченко, Эльзы Патаки и Марго Робби, а вот гладкую укладку а-ля Ким Кардашьян стоит забыть до осени.

 

Хит сезона: модная стрижка, которая идет всем женщинам

Катя Сильченко

Хит сезона: модная стрижка, которая идет всем женщинам

Люси Бойнтон

Создать эффект французской небрежности или легких пляжных локонов можно буквально за несколько минут: достаточно растереть в ладонях немного моделирующей пасты или спрея с морской солью и смять пряди пальцами. Быстро, эффектно и весьма практично!

Хит сезона: модная стрижка, которая идет всем женщинам

Эльза Патаки

Кстати, один из главных аргументов в пользу взъерошенного лонг-боба — это его универсальность, попросту говоря, он идет абсолютно всем, вне зависимости от цвета волос, их типа, овала лица или отдельных черт. В нашей подборке собраны самые стильные примеры «стрижки сезона» — выбери свой, идеальный!

Хит сезона: модная стрижка, которая идет всем женщинам

Эмма Робертс

Хит сезона: модная стрижка, которая идет всем женщинам

Ванесса Хадженс

Хит сезона: модная стрижка, которая идет всем женщинам

Марго Робби

Хит сезона: модная стрижка, которая идет всем женщинам

Наталья Могилевкая

Хит сезона: модная стрижка, которая идет всем женщинам

Люси Хейл

Хит сезона: модная стрижка, которая идет всем женщинам
Источник:  Новости Ю

 

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