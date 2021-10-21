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Хочу компенсацию: в квартире американца взорвалась свеча с "ароматом вагины"

Хочу компенсацию: в квартире американца взорвалась свеча с ароматом вагины

В квартире американца Колби Уотсона взорвалась свеча с "ароматом вагины" производства компании "Goop" американской актрисы Гвинет Пэлтроу, сообщает Daily Star.

Как стало известно, Колби пользуется подобным товаром не впервые. Ранее он зажигал свечу в феврале, тогда обошлось без инцидентов.

Во второй раз мужчина оставил свечу гореть 3 часа. В результате она взорвалась и повредила мебель. В итоге, пострадавший подал заявление в суд с требованием выплатить ему 5 миллионов долларов.

Стоит отметить, что на сайте производителя данного товара есть предупреждение, что свечу нужно зажигать не более чем на 2 часа.

Ссылаясь на этот факт, представители актрисы считают, что иск несерьезный и нацелен на уничтожение репутации фирмы.

Источник: mignews.com.ua/

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Темы: досуг

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