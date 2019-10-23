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Хочу в Open Kids: кто прошел в суперфинал проекта

Хочу в Open Kids: кто прошел в суперфинал проекта

19 октября вышла шестая серия реалити-шоу "Хочу в Open Kids". На этот раз четыре финалистки, которые борются за право стать участницей группы, столкнулись с испытанием от фотографа Александра Порубаймых. Перед участницами стояло задание вжиться в предложенную роль и показать мастерство работы перед камерой.

О кастинге реалити-шоу "Хочу в Open Kids" смотрите в сюжете:

Лучше всего с задачей справилась Вероника Коваленко, которой достался образ клоунессы. Коваленко быстро включилась в процесс и за короткое время показала множество эмоций. Как отметили действующие участницы группы, она продемонстрировала профессионализм работы в кадре, а эксперт Порубаймых добавил, что получил удовольствие от работы с Коваленко. Эти аргументы и вывели ее в лидеры испытания.

Однако задание от фотографа было не самым сложным моментом в шоу. Сопродюсеры группы Юра Петров и Яна Заяц сообщили, что одна из конкурсанток должна покинуть проект. Право определить тройку финалисток доверили участницам Open Kids. В результате долгих обсуждений, за шаг до суперфинала, шоу покинула Лиза Шафорост. Вероника Коваленко, Ангелина Щупак и Лиза Костякина — продолжили борьбу. В гонке за первенство они обошли более 3000 участниц шоу.

Кто же станет новой солисткой Open Kids — смотрите 26 октября в 11:00 в заключительной серии реалити на официальном канале группы.

Источник: www.segodnya.ua

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