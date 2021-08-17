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Холли Берри рассказала, сколько бед принес ей Оскар

Холли Берри рассказала, сколько бед принес ей Оскар

54-летняя голливудская актриса Холли Берри призналась, что заветный "Оскар" не принес ей славы, а наоборот усложнил работу, сообщает Entertainment Weekly.

Берри стала героиней нового выпуска журнала и поделилась некоторыми подробностями актерской и личной жизни.

Актриса первая, и пока единственная, темнокожая женщина, получившая Оскар за лучшую женскую роль.

"Это было удивительно. Когда вы завоевали такую историческую победу, вы думаете: „О, моя жизнь сейчас в корне изменится!“. Она действительно кардинально изменила меня, но не изменила мое место в индустрии кино. Мне по-прежнему приходилось жестко бороться и много работать, чтобы выбраться из ниоткуда", - призналась знаменитость.

Берри добавила, что для нее, в отличии от многих других актеров, съемки в кино - это не хобби, а способ заработка.

"Актерство - это не хобби. Это то, что позволяет мне заботиться о своих детях. Но я стараюсь сохранять интерес и любопытство. Потому что, будучи чернокожей женщиной, я не всегда получала роли, которые мне очень нравились", - отметила селебрити.

Холли подчеркнула, что за последние годы сильно изменилась и ей все больше хочется оставить свою личную жизнь в тайне.

"После многих лет размышлений о своем личном и профессиональном выборе я не могу больше позволять людям рассказывать мне одну и ту же историю, ту же версию того, кем я являюсь. Я развивалась, я двигалась дальше, я выросла. Дайте мне жить!", - подчеркнула она.

 

Источник: kinoafisha.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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