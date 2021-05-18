Холостячка Злата Огневич похудела перед проектом и продемонстрировала роскошную фигуру в черном боди

К проекту "Холостячка" Злата Огневич решила подготовиться капитально

В своей визитке на телеканале СТБ звезда поделилась, что ранее у нее были несчастливые отношения. Мужчины, которые были рядом, не готовы были смириться с тем, что Злата — такая сильная личность, и с тем, что у нее так много съемок. Поэтому наряду с тем, что у Огневич такая блистательная карьера, у нее глубоко несчастная личная жизнь.

Она недавно выложила видео, что набрала немного лишних кг, которые видны в боках и области живота. А уже через пару недель она блеснула идеальной формой в черном боди. Видимо, усердная работа над собой и ежедневные тренировки в спортивном зале пошли на пользу.

В описании к весеннему фото в черной шляпе, боди и белых шортах Злата Огневич приложила несколько интересных фактов о себе.

https://www.instagram.com/p/CPAhTEblw8y/?utm_medium=copy_link

"Я — музыкант и душа, влюблённая в жизнь! С недавних пор - холостячка. Мечтаю подняться на Казбек и побывать в базовом верхнем лагере Эвереста. А ещё- увидеть священную Фудзияму. Моя семья- моя опора и сила. Они, конечно, бывают в лёгком шоке от моего графика, характера и целей, но! Всегда принимают и поддерживают",

— написала Злата Огневич в своем Инстаграм-профиле.

Так что вскоре все поклонники смогут наблюдать за любимой певицей в реалити шоу "Холостячка" на канале СТБ, и наслаждаться ее новой подтянутой фигурой. Хотя, даже до того, как она решила похудеть, Злата славилась хорошей фигурой и приятной внешностью.

Источник: 1 Минута